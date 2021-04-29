В больнице под Берлином убиты четыре человека, один ранен

В Германии в больнице обнаружили четыре трупа со следами насилия. Кроме того, один человек получил тяжелые ранения. По подозрению в совершении преступления задержана сотрудница медучреждения.

Трагедия произошла в Потсдаме, сообщает местная газета Potsdamer Neueste Nachrichten. Четыре человека скончались на месте, еще один пострадал.

«Травмы всех жертв возникли в результате жесткого внешнего насильственного воздействия», – рассказал изданию представитель полиции. Он не уточнил, были ли убитые пациентами или сотрудниками больницы. Известно, что тела нашли в разных палатах.

Правоохранители задержали подозреваемую – это 51-летняя женщина, которая работала в медучреждении, предназначенном для ухода за людьми с ограниченными возможностями. Возможные мотивы преступления не уточняются. Проводится расследование.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 29.04.21

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