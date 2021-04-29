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Четверг, 29 апреля 2021, 11:46 мск

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Жителя Астрахани зарубили топором во время оккультного обряда

В Астрахани расследуют убийство мужчины во время оккультного ритуала. Подозреваемый – 32-летний житель Красноярского края.

По версии следствия, астраханец хотел восстановить отношения со своей женой при помощи оккультного обряда. Ему посоветовали закопать в лесу их личные вещи. На подмогу мужчина позвал своего знакомого.

Во время выкапывания ямы в лесополосе приятель негативно высказался в адрес супруги астраханца и раскритиковал данный обряд. Между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

Подозреваемый несколько раз ударил оппонента топором в область головы и шеи и скрылся с места преступления. Убийцу удалось задержать. В региональном управлении СКР выяснили, что он был ранее объявлен в федеральный розыск по подозрению в мошенничестве.

Астрахань, Зоя Осколкова

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