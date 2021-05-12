На Кубани при пожаре нашли три тела с рублеными ранениями

В Краснодарском крае пожарные обнаружили в горевшем доме тела трех людей. Предположительно, причиной смерти жильцов стали ранения, нанесенные топором.

Пожар произошел в доме в Кореновске. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили три трупа (семья) с признаками насильственной смерти: 80-летний мужчина, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын. «Предположительно, их смерть наступила от ударов топором», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа и прокурор района. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По горячим следам оперативниками был задержан младший сын погибших пенсионеров, который может быть причастен к преступлению.

Краснодар, Зоя Осколкова

Краснодар. Другие новости 12.05.21

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