На Кубани при пожаре нашли три тела с рублеными ранениями

В Краснодарском крае пожарные обнаружили в горевшем доме тела трех людей. Предположительно, причиной смерти жильцов стали ранения, нанесенные топором.
Пожар произошел в доме в Кореновске. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили три трупа (семья) с признаками насильственной смерти: 80-летний мужчина, его 71-летняя супруга и их 41-летний сын. «Предположительно, их смерть наступила от ударов топором», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.
На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа и прокурор района. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
По горячим следам оперативниками был задержан младший сын погибших пенсионеров, который может быть причастен к преступлению.
Краснодар, Зоя Осколкова
Краснодар. Другие новости 12.05.21
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