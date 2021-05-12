На лесной заимке под Красноярском застрелили двух человек

В Красноярском крае погибли два человека на лесной заимке. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Убийство произошло в 20 км от села Колмогорово. По версии следствия, женщина позвонила брату и сообщила, что их родственника, проживающего на заимке, убил работник.

Мужчина вооружился и вместе со вторым братом отравился проверить информацию. В избушке они нашли тело хозяина заимки. 42-летний работник выстрелил в пришедших мужчин и был убит ответным выстрелом.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 12.05.21

Ройзман заявил о недоверии судье и отказался участвовать в деле об организации митинга. / «Не отрицайте чувства ребенка, не заражайте своей тревогой»: как быть родителям после трагедии в Казани. / В Коми ввели локальный режим ЧС из-за разлива нефти. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»