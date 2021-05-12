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Среда, 12 мая 2021, 14:47 мск

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На лесной заимке под Красноярском застрелили двух человек

Фото: Pixabay

В Красноярском крае погибли два человека на лесной заимке. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Убийство произошло в 20 км от села Колмогорово. По версии следствия, женщина позвонила брату и сообщила, что их родственника, проживающего на заимке, убил работник.

Мужчина вооружился и вместе со вторым братом отравился проверить информацию. В избушке они нашли тело хозяина заимки. 42-летний работник выстрелил в пришедших мужчин и был убит ответным выстрелом.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование продолжается.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 12.05.21

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,