Попался на особо крупной взятке: СКР подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии

Следственный комитет РФ подтвердил задержание бывшего зампредседателя правительства Мордовии Алексея Меркушкина. Младшего сына экс-главы Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина подозревают в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК России). Ранее в телеграм-каналах появилась информация о задержании бывшего чиновника в аэропорту Шереметьево: Меркушкин-младший пытался вылететь в Минск.

«По поручению следователя СУ СК России по Республике Мордовия при попытке пересечения границы Российской Федерации сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД задержан бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия – министр целевых программ Алексей Меркушкин», – говорится в сообщении СКР.

Видео задержания Алексея Меркушкина в Шереметьево

Меркушкина подозревают в даче взятки управляющему республиканского отделения Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Александру Тренькину.

По версии следствия, в 2015 году Меркушкин, будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем совета директоров банка и еще одним акционером кредитной организации передали взятку в размере более 7 млн рублей управляющему отделением национального Банка по Мордовии Волго-Вятского главного управления Центробанка. Взятка предназначалась за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки, поскольку выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии «Мордовпромстройбанка».

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Меркушкину-младшему меры пресечения.

Ранее уголовному делу под домашний арест был помещен получатель взятки Александр Тренькин. Еще один фигурант расследования, бывший председателя Совета директоров «Мордовпромстройбанка» Вячеслав Брыков помещен под стражу. Третий предполагаемый соучастник отправлен под домашний арест.

Москва, Наталья Петрова

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