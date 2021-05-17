Житель Пензенской области застрелил трех родственников

В Пензенской области разыскивают подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в селе Липовка Малосердобинского района. В доме на Центральной улице обнаружили тело женщины и ее матери. Установлено, что они погибли от огнестрельных ранений. Также был убит житель села Огаревка – брат младшей из жертв.

«Органами следственного управления возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух или более лиц). Расследованием занимается следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей по особо важным делам и криминалистов», – сообщили в СКР.

По версии следствия, подозреваемый – бывший муж убитой женщины. Злоумышленник застрелил родственников из ружья ИЖ-43, после чего скрылся. В настоящее время предполагаемого злоумышленника разыскивают.

Пенза, Зоя Осколкова

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