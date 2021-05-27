В Ставропольском крае задержали террористов

В Ставропольском крае правоохранители задержали двух экстремистов. По данным спецслужб, злоумышленники готовили теракты на майские праздники.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные были сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».
Первый подозреваемый является жителем Ставропольского края. Он намеревался совершить атаку «на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства».
Второй задержанный прибыл в Россию из Средней Азии. В ходе обыска у него нашли взрывчатые вещества и компоненты самодельной бомбы.
Ставрополь, Зоя Осколкова
Ставрополь. Другие новости 27.05.21
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