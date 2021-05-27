российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 мая 2021, 13:24 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Ставропольском крае задержали террористов

В Ставропольском крае правоохранители задержали двух экстремистов. По данным спецслужб, злоумышленники готовили теракты на майские праздники.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные были сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство».

Первый подозреваемый является жителем Ставропольского края. Он намеревался совершить атаку «на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства».

Второй задержанный прибыл в Россию из Средней Азии. В ходе обыска у него нашли взрывчатые вещества и компоненты самодельной бомбы.

Ставрополь, Зоя Осколкова

Ставрополь. Другие новости 27.05.21

Глава СКР Бастрыкин обвинил родителей казанских школьников в трагедии в гимназии №175. / Житель Воронежа заплатит штраф за фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк». / Украина больше не признаёт Минск переговорной площадкой по Донбассу. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

«Химическая атака»: МИД России предупредил о крупной провокации террористов в Сирии

Под Калининградом поймали вербовщиков в террористы

ФСБ задержала главу крупнейшего в РФ мусульманского издательского дома

В Амурской области задержали трудового мигранта за пропаганду терроризма

Спецслужбы ликвидировали террористическую ячейку в Сибири

Задержаны исламисты, готовившие теракт в Крыму

При взрыве в Афганистане пострадали десятки людей

Боевики ИГ* покинули город Пальма спустя 10 дней после захвата

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Терроризм,