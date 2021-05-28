Во Франции мужчина ударил сотрудницу полиции ножом и скрылся

Во Франции сотрудница полиции серьезно пострадала после нападения мужчины с ножом. Злоумышленник забрал служебное оружие и скрылся.

Инцидент произошел в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр в окрестностях Нанта, сообщил телеканал BFM TV. Мужчина вошел в отделение городской муниципальной полиции, где несколько раз ударил 40-летнюю сотрудницу.

Затем преступник забрал служебное оружие жертвы и скрылся. В его поисках задействованы более 80 сотрудников Национальной жандармерии Франции (GIGN), район также патрулируют с воздуха.

Пострадавшую доставили в отделение неотложной помощи больницы. Женщина получила серьезные травмы, ее состояние оценивается как тяжелое.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 28.05.21

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