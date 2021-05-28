Во Франции еще два полицейских пострадали при задержании преступника

Во Франции задержали подозреваемого в нападении на сотрудницу полиции. При этом два жандарма пострадали. Об этом сообщает BFM TV.

Инцидент произошел в городе Ла Шапель-сюр-Эрдр в окрестностях Нанта. Мужчина вошел в отделение городской муниципальной полиции, где несколько раз ударил 40-летнюю сотрудницу. Затем преступник забрал служебное оружие жертвы и скрылся.

Более 240 сотрудников правоохранительных органов принимали участие в поисках нападавшего. При задержании подозреваемого завязалась перестрелка, двое полицейских получили ранения.

Пока нет информации о возможных мотивах преступника. На место происшествия приехал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Париж, Зоя Осколкова

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