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Пятница, 11 июня 2021, 11:24 мск

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В Киеве научная сотрудница выкрала опасный вирус и хранила его дома в холодильнике

В Киеве сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов похитила флакон с вирусом опасного заболевания с целью продажи. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Женщина занимала должность заведующей сектором и отвечала за содержание производственных и контрольных штаммов вирусов, хранящихся в Национальном центре. По данным следствия, сотрудница вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особо опасного заболевания – ньюкаслской болезни птицы.

Вирус она хранила у себя дома в холодильнике и хотела продать его. Флаконы были обнаружены во время обыска. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Ньюкаслская болезнь птиц – вирусное заболевание, поражающее органы дыхания и центральную нервную систему пернатых. Инфекцию также называют псевдочумой или азиатской чумой птиц.

Киев, Зоя Осколкова

Киев. Другие новости 11.06.21

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