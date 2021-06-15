Крымские полицейские задержали пожилую мошенницу

В Ростове-на-Дону задержали 74-летнюю женщину, которая обманула жительницу Крыма. Пожилая аферистка выманила у пенсионерки миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Жительница Симферополя обратилась в полицию и рассказала, что у подъезда дома к ней подошла неизвестная женщина и под видом снятия порчи обманным путем завладела денежными средствами в сумме около миллиона рублей. Правоохранители установили личность мошенницы.

Выяснилось, что злоумышленница, получив деньги, уехала с полуострова в Ростов-на-Дону, откуда собиралась отправиться за границу. Оперативники УМВД России по Симферополю задержали мошенницу. Она призналась в содеянном.

Деньги у подозреваемой изъяли, в ближайшее время их возвратят законной владелице. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

Ростов-на-Дону. Другие новости 15.06.21

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