В Германии неизвестный застрелил двоих и скрылся

В Германии два человека погибли при стрельбе. Нападавшему удалось скрыться от правоохранительный органов, передает телерадиокомпании WDR.
Инцидент произошел в центре города Эспелькамп на западе страны. Неизвестный открыл огонь примерно в полдень. В результате от огнестрельных ранений погибли мужчина и женщина.
Стрелок сбежал с места происшествия. Полиция оцепила квартал. К поискам преступника подключили вертолет.
Берлин, Зоя Осколкова
Берлин. Другие новости 17.06.21
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