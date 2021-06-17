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Четверг, 17 июня 2021, 16:08 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Германии неизвестный застрелил двоих и скрылся

Фото: Pixabay

В Германии два человека погибли при стрельбе. Нападавшему удалось скрыться от правоохранительный органов, передает телерадиокомпании WDR.

Инцидент произошел в центре города Эспелькамп на западе страны. Неизвестный открыл огонь примерно в полдень. В результате от огнестрельных ранений погибли мужчина и женщина.

Стрелок сбежал с места происшествия. Полиция оцепила квартал. К поискам преступника подключили вертолет.

Берлин, Зоя Осколкова

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Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Германия, Европа, Убийства,