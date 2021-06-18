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Пятница, 18 июня 2021, 11:45 мск

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Под Пензой подросток убил школьницу за отказ от поцелуя

В поселке Мокшан Пензенской области 17-летний парень убил 14-летнюю школьницу, которая отказалась его поцеловать. Об этом сообщил агентству «Лайф» источник в правоохранительных органах.

Накануне вечером компания ребят гуляла по городу, затем юноша вызвался проводить подругу до дома. В конце пути парень признался девушке в любви и попытался ее поцеловать, но получил отказ.

Поведение подруги разозлило подростка, он ударил ее по голове, из-за чего пострадавшая потеряла сознание. Затем юноша несколько раз ударил девушку ногами, а также порезал ее осколками разбитой бутылки.

Тело обнаружила мать школьницы, которая не смогла дозвониться до дочери и пошла ее искать. Виновник трагедии находился рядом. В полиции парень дал признательные показания, но отрицает, что пытался изнасиловать подругу.

Пенза, Зоя Осколкова

Пенза. Другие новости 18.06.21

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