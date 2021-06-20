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Воскресенье, 20 июня 2021, 09:11 мск

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Подмосковный офицер ФСБ попал под арест из-за взятки

Военный суд в Московской области арестовал замначальника отдела ФСБ по Клинскому району подполковника Максима Катина по подозрению в получении взятки в размере 1,7 млн рублей. Высокопоставленный силовик проведет под стражей не менее двух месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его сведениям, офицер подозревается в покровительстве незаконной добыче щебня в карьере в Клину. Силовика также проверят на причастность к совершению других коррупционных преступлений.

По данным другого источника агентства, до перевода в Дмитров в конце прошлого года Катин служил в в подразделении ФСБ в Клину.

Москва, Наталья Петрова

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