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Среда, 30 июня 2021, 16:34 мск

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В Ивановской области обнаружили тела двух 15-летних девочек

Две несовершеннолетние девушки найдены мертвыми в Ивановской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тела 15-летних подростков были обнаружены в дачном доме в Ивановском районе. По данным следствия, двое 18-летних молодых людей и эти девочки употребляли на даче наркотики. В результате юношей госпитализировали, а их приятельницы скончались на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

«В настоящий момент по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены две медицинские и химическая судебные экспертизы», – добавили в Следственном комитете.

Иваново, Зоя Осколкова

Иваново. Другие новости 30.06.21

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