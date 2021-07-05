В России спецслужбы предотвратили серию терактов

Федеральная службы безопасности предотвратила серию терактов, планировавшихся сторонниками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Шесть преступников уничтожены, двое задержаны.
Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, теракты планировались в нескольких регионах страны. Так в Москве был задержан россиянин, готовивший со своим сообщником из Астраханской области одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия.
Кроме того, 1 июля сотрудники ФСБ и полиции задержали гражданина России, который планировал взорвать самодельную бомбу в общественном месте в Москве.
3 июля в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии силовики заблокировали пять членов религиозно-экстремистской группировки, планировавших теракты «с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в отношении объектов официального исламского духовенства региона». В результате завязалась перестрелка, в которой террористов ликвидировали.
«Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям: приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса Российской Федерации», – добавили в ЦОС ФСБ.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 05.07.21
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