В России спецслужбы предотвратили серию терактов

Федеральная службы безопасности предотвратила серию терактов, планировавшихся сторонниками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Шесть преступников уничтожены, двое задержаны.

Как сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, теракты планировались в нескольких регионах страны. Так в Москве был задержан россиянин, готовивший со своим сообщником из Астраханской области одновременные нападения на граждан с применением огнестрельного и холодного оружия.

Кроме того, 1 июля сотрудники ФСБ и полиции задержали гражданина России, который планировал взорвать самодельную бомбу в общественном месте в Москве.

3 июля в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии силовики заблокировали пять членов религиозно-экстремистской группировки, планировавших теракты «с использованием огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в отношении объектов официального исламского духовенства региона». В результате завязалась перестрелка, в которой террористов ликвидировали.

«Возбуждены и расследуются уголовные дела по статьям: приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, а также незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств Уголовного кодекса Российской Федерации», – добавили в ЦОС ФСБ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.07.21

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