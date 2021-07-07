Россиянка прописала у себя больше 700 иностранцев

Жительница Ростовской области оформляла фиктивную прописку граждан из других государств. В общей сложности она зарегистрировала более 700 иностранцев.
«Как выяснили полицейские, женщина на протяжении длительного времени оформляла регистрацию иностранным гражданам в своем домовладении, но не предоставляла фактического проживания, что повлекло к фиктивной постановке на учет более 700 человек», – говорится в сообщении ГУМВД по региону.
Каждый месяц по адресу прописывались от 10 до 15 человек. Дома у нарушительницы правоохранители обнаружили более тысячи бланков-заявлений о регистрации по месту пребывания.
Уголовное дело возбуждено по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», – отмечается в сообщении. Максимальное наказание – лишение свободы на три года.
Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова
Ростов-на-Дону. Другие новости 07.07.21
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