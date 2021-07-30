Подполковника полиции заподозрили в убийстве школьницы

В Самарской области обнаружили тело 15-летней девочки с ножевыми ранениями. Под подозрение в убийстве попал подполковник полиции и начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.

Трагедии произошла в поселке Петра Дубрава. Как сообщает телеграм-канал «112», очевидец сообщил, что неизвестный прижимал девочку к земле, а затем скрылся на белом автомобиле Toyota.

Полицейские установили владельца и пришли к нему домой. Однако мужчина рассказал, что на этой машине ездит его зять – подполковник полиции и начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Подозреваемого задержали.

Есть две версии причин произошедшего. Вероятно, полицейский сбил девушку и боялся, что она расскажет другим о ДТП. По данным источников телеграм-канала «База», подполковник встречался с несовершеннолетней, их отношения разладились, а девушка стала угрожать, что расскажет всем об интрижке.

Самара, Зоя Осколкова

Самара. Другие новости 30.07.21

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