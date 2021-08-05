Задержанного в Подмосковье боевика ИГ* уличили в подготовке теракта

Задержанный в Подмосковье по подозрению в участии в террористической группировке «Исламское государства» (ИГ*, запрещена в России как террористическая организация) гражданин одного из соседних государств уличен в новых преступлениях. По данным следствия, 21-летний приезжий готовил теракт и проходил специальное обучения в целях осуществления террористической длительности на территории России (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и ст. 205.3 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Московской области. У подозреваемого обнаружены и изъяты компоненты взрывного устройства.

Как установили следователи, в июне текущего года иностранец «разработал план по совершению преступления террористического характера на территории Московского региона и с этой целью приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ». Об этом стало известно силовикам, после чего он был задержан.

В ходе обысков у подозреваемого дома и по месту работы были найдены и изъяты мобильные телефоны и другая техника, а также заготовка самодельной бомбы и предметы, предназначенные для ее изготовления.

По данным следствия, подозреваемый после вступления в террористическую организацию прошел обучение «путем изучения отправленных ему экстремистом-вербовщиком видеороликов» по изготовлению взрывных устройств.

По уголовному делу проводятся генетические, взрыва-технические, лингвистические и психолого-психиатрическая экспертизы, отметили в ведомстве. Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.21

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