В Ярославле в квартире обнаружили трех мертвых мужчин

В Ярославле обнаружили тела трех мужчин. Вероятно, погибшие отравились неизвестным веществом. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает региональное управление СКР, трупы нашли в квартире дома на проспекте Толбухина. На телах нет следов насилия. Следователи предполагают, что молодые люди отравились неустановленным веществом.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«С целью установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы», – добавили в СКР.

Ярославль, Зоя Осколкова

Ярославль. Другие новости 13.08.21

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