В Колумбии задержали россиянина за торговлю наркотиками

В Колумбии задержали гражданина России, которого подозревают в организации преступного сообщества контрабандистов-наркоторговцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В городе Медельин республики Колумбия задержан один из предполагаемых лидеров преступного сообщества. (...) Решается вопрос о его экстрадиции из республики Колумбия в РФ», – сказала Волк.

По ее словам, задержанный россиянин подозревается в организации канала контрабанды произведенных в Южной Америке наркотиков. Запрещенные вещества поставляли в Россию через Испанию. Полиция устанавливает его возможные связи с колумбийскими наркокартелями.

Задержание гражданина РФ стало частью масштабной работы российской полиции по перекрытию международных каналов поставок крупных партий запрещенных веществ. В операции были задействованы сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, их коллеги НЦБ Интерпола МВД РФ и Управления международного сотрудничества МВД.

Богота, Зоя Осколкова

Богота. Другие новости 17.08.21

Шторм назван причиной основной причиной трагедии в Ямальском районе. / В Крыму заявляют об экологической катастрофе на севере полуострова. / Житель Крыма сжег работодателя. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»