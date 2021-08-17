В Колумбии задержали россиянина за торговлю наркотиками

В Колумбии задержали гражданина России, которого подозревают в организации преступного сообщества контрабандистов-наркоторговцев. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
«В городе Медельин республики Колумбия задержан один из предполагаемых лидеров преступного сообщества. (...) Решается вопрос о его экстрадиции из республики Колумбия в РФ», – сказала Волк.
По ее словам, задержанный россиянин подозревается в организации канала контрабанды произведенных в Южной Америке наркотиков. Запрещенные вещества поставляли в Россию через Испанию. Полиция устанавливает его возможные связи с колумбийскими наркокартелями.
Задержание гражданина РФ стало частью масштабной работы российской полиции по перекрытию международных каналов поставок крупных партий запрещенных веществ. В операции были задействованы сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, их коллеги НЦБ Интерпола МВД РФ и Управления международного сотрудничества МВД.
Богота, Зоя Осколкова
Богота. Другие новости 17.08.21
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