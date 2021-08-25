Утащили всё оборудование: российский Ми-8 обокрали в аэропорту Кабула

В аэропорту Кабула мародеры ограбили российский вертолет Ми-8МТВ. Воры унесли даже аварийный топор и подголовник сидения для бортпроводника, сообщает телеграм-канал Baza.

Длительное время российский экипаж не мог попасть в аэропорт после того, как 22 августа боевики «Талибана»* взяли под охрану гражданский сектор и никого туда не пускали. А когда россиянам удалось, наконец, проникнуть в аэрогавань, они обнаружили пропажу практически всего оборудования винтокрылой машины.

Так, по данным издания, неизвестные налетчики утащили судовую документацию, аварийный топор, огнетушители, бронежилеты, кислородные маски, портативную радиостанцию, подголовник сидения для бортпроводника и многие другие предметы.

Экипаж из-за хаоса в аэропорту не надеется на то, что грабители будут найдены, а похищенное возвращено.

Отмечается, что раньше вертолет был зарегистрирован на ООН и эксплуатировался в такой «горячей» точке, как Сомали, где ему удалось остаться невредимым. С 2020 года эксплуатантом машины стала компания Utair. «Вертолет оказался в Афганистане и не смог пережить захват страны талибами*», – пишет Baza.

* организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.08.21

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