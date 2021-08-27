В Бурятии мужчина убил и сжег трех человек за отказ дать ему спиртное

Житель Бурятии обвиняется в убийстве трех человек. Он зарезал двух женщин и поджег квартиру, где спал мужчина. Мотивом для совершения преступления стал отказ дать ему опохмелиться.

Убийство произошло в апреле в поселке Каменск, сообщает региональное управление СКР. Накануне 32-летний мужчина весь день пил, а следующим утром направился к знакомой пенсионерке, у которой стал просить опохмелиться. Женщина пустила его в квартиру, однако в просьбе отказала.

Между хозяйкой и гостем завязалась ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил пенсионерку ножом, а затем добил молотком. Свидетельницей расправы стала соседка. Ее он также убил ударом молотка по голове.

Злоумышленник увидел в другой комнате спящего мужчину, облил горючей жидкостью пол и стены и поджег их.

Убийцу задержали, однако перед этим он успел совершить разбойное нападение на местного жителя. «В ходе проведенного допроса мужчина признал вину и дал подробные показания. На основании собранных доказательств ему уже предъявлено обвинение», – добавили в СКР.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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