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Вторник, 31 августа 2021, 11:50 мск

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Посетитель бара в Татарстане убил человека из самодельного пистолета

В Татарстане обнаружили тело 46-летнего мужчины с множественными огнестрельными ранениями различных частей тела. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как установили следователи, преступление было совершено ночью 29 августа. 40-летний житель города Казани пришел в бар в поселке Октябрьский, где общался с одной из сотрудниц и ее знакомой.

«В это время там же находился и потерпевший, который стал скандалить с работницей заведения. В результате между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник произвел в мужчину множественные выстрелы из имевшегося при себе самодельного пистолета», – сообщили в региональном управлении СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, свою причастность к совершению преступления он не признал.

Казань, Зоя Осколкова

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