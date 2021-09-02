Хищения на сотни миллионов: задержан директор института МГТУ «Станкин»

В Москве задержан директор института технологического развития ракетно-космической промышленности МГТУ «Станкин» Григорий Зусев. Суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. Зусев подозревается в многомиллионных хищениях инвестиционных средств.

В отношении Зусева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы. Как отметил источник агентства, следствие ходатайствовало о заключении Зусева под стражу, однако суд избрал ему более мягкую меру пресечения – домашний арест до 2 октября.

Как сообщил другой источник, доследственную проверку в отношении сотрудников вуза инициировал Минпромторг России, увидев в их действиях признаки составов уголовных преступлений. Сейчас сумма ущерба, нанесенная государству, оценивается в размере несколько сотней миллионов рублей. Речь идет «о задвоении, а то и затроении работ, невыполнении установленных государственным контрактом объемов, а также фиктивные подряды», – уточнил собеседник агентства. Он добавил, что по мере расследования сумма ущерба может вырасти до 500 млн рублей.

Московский государственный технологический университет «Станкин» является одним из девяти системообразующих вузов страны. Вуз готовит инженерные и научные кадры для разных отраслей машиностроительного комплекса.

Обновлено в 07:33. Зусев после задержания дал признательные показания. Он подробно раскрыл информацию о совершенном им преступлении, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.09.21

В Госдуме предложили ужесточить наказание за драки. / «Отец Сергий» и его пресс-секретарь стали фигурантами нового дела об экстремизме. / Украина ввела блокаду Приднестровья. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»