Террорист напал с ножом на посетителей супермаркета в Новой Зеландии

Шесть человек получили ножевые ранения при атаке, которую совершил на посетителей одного из супермаркетов новозеландского Окленда сторонник запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает издание The Sydney Morning Herald.

По данным полиции, вооруженный ножом мужчина вошел в супермаркет в торговом центре Lynn Mall на юго-западе Окленда и нанес ранения нескольким людям. Прибывшие на место происшествия правоохранители застрелили нападавшего, говорится в заявлении полиции.

Позже СМИ сообщили, что при нападении пострадали 6 человек. По информации службы скорой помощи, трое пострадавших в критическом состоянии и один в тяжелом состоянии доставлены в городскую больницу Окленда. Еще двух раненых в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в другие клиники.

Один из очевидцев сообщил, что мужчина с ножом бегал по супермаркету как сумасшедший и бросался на посетителей.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение в супермаркете террористической атакой. По ее словам, террористом-одиночкой оказался выходец Шри-Ланки, который прибыл в Новую Зеландию в 2011 году. Он находился в поле зрения спецслужб с 2016 года.

По словам Ардерн, террорист был застрелен в течение минуты после нападения группой полицейского наблюдения и спецгруппой, которая наблюдала за ним 24 часа в сутки из-за его убеждений.

«Он явно был сторонником идеологии ИГ (запрещена в России)», – сказала премьер-министр. Ардерн заявила, что «глубоко потрясена» нападением, отметив, что не было ничего, что указывало бы на то, что мужчина собирался совершить нападение в пятницу.

Окленд, Наталья Петрова

Окленд. Другие новости 03.09.21

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