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Понедельник, 6 сентября 2021, 15:28 мск

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В Ростове-на-Дону на крупной взятке попался борец с коррупцией

В Ростове-на-Дону задержали старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при получении им взятки в 1 млн рублей. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Под уголовное преследование попал борец с коррупцией из Управления МВД РФ по Ростову-на-Дону. По версии следствия, 2 сентября оперативник получил от начальника службы безопасности одного из медицинских центров взятку в сумме 1 млн рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. После получения денег полицейского задержали сотрудники областного управления ФСБ. В отношении задержанного возбуждено дело по п.. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Оперативник помещен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о раскрытии в Москве преступной схемы в сфере ритуальных услуг с участием сотрудников полиции. Правоохранители получали взятки от похоронщиков за «слив» информации об умерших. Всего задержаны 5 человек.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

Ростов-на-Дону. Другие новости 06.09.21

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