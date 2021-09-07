В Новосибирске сгорел пункт проката самокатов

В Новосибирске полностью выгорел пункт кикшеринга. Пожарные потушили огонь, когда от киоска остались угли, сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В 03:30 часов поступил вызов на Михайловскую набережную.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение было полностью охвачено огнем. Возгорание удалось ликвидировать в считанные минуты», – говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара составила около 15 кв. метров. При пожаре никто не пострадал. Теперь специалисты ищут причину возгорания.

Как сообщал «Новый День», на парковке электросамокатов в московском районе Якиманка неизвестные обмазали солидолом 400 самокатов. Стоимость одного транспортного средства составляет 40-65 тыс. рублей.

Напомним, по всей России происходят случаи ДТП с участием электросамокатов. Потерпевшими в большинстве случаев становятся дети. Так, 6 сентября в центре Москвы мужчина на электросамокате наехал на шестилетнюю девочку и скрылся. Ребенок ударился головой, ей понадобилась медицинская помощь.

Новосибирск, Наталья Рязанова

Новосибирск. Другие новости 07.09.21

Полиция Кузбасса разыскивает двух пропавших 10-летних девочек. / Красноярскому бизнесмену Быкову дали 13 лет колонии по делу об убийствах. / Госпитализирован министр энергетики Германии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»