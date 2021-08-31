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Вторник, 31 августа 2021, 12:38 мск

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ЧП в Москве: неизвестные испортили 400 электросамокатов

В московском районе Якиманка неизвестные обмазали солидолом 400 электросамокатов, находящихся на стойках проката. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, в настоящее время ведется расследование.

Самокаты находились на стойках проката возле двух домов на Ленинском проспекте и около двух зданий на Крымском Валу, уточняет «Интерфакс».

Согласно данным из открытых источников, стоимость одного электросамоката «Ninebot max pro» варьируется от 40 до 65 тысяч рублей в зависимости от характеристик устройства.

Москва, Светлана Антонова

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