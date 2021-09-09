Полиция нашла бросившую младенца в мусоропровод москвичку

Полиция Москвы установила личность женщины, которая выбросила новорожденную дочь в мусоропровод. Младенец оказался вторым ее ребенком. В отношении старшей дочери 37-летняя москвичка уже лишена родительских прав, рассказали в столичной прокуратуре.

Подозреваемая проживает в том же доме на Литовском бульваре, где нашли ребенка. Она решила не ходить далеко и выбросила малышку в мусоропровод в собственном подъезде.

По данным прокуратуры, у женщины уже есть 15-летняя дочь. Суд лишил москвичку родительских прав, и воспитанием девочки занимается бабушка.

Как сообщал «Новый День», утром в многоквартирном доме на Литовском бульваре нашли завернутого в пакет младенца. Ребенка обнаружили в помещении мусоропровода. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении матери малышки. Саму девочку доставили в больницу и осмотрели. Она остается под наблюдением врачей, но серьезных повреждений у нее не нашли.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.09.21

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