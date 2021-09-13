Врачи нашли вещество из антифриза в крови погибших из дома на Совхозной

В крови умерших пенсионерки и подростка, якобы отравившихся арбузом, нашли следы токсина этиленгликоля. Вещество очень ядовито и при приеме внутрь может привести к смерти, сообщили «Известия» и «Пятый канал» со ссылкой на источники.

Этиленгликоль в чистом виде – это густая жидкость со сладковатым привкусом и резким запахом. Его используют в промышленности, например, при производстве антифриза, тормозной жидкости, средств для мытья стекол.

Напомним, в Москве вечером 9 сентября и следующим утром умерли бабушка и внучка, которые днем ранее ужинами с арбузом. Бывшая вместе с ними 38-летняя женщина остается в больнице. 11 сентября были госпитализированы еще шесть человек с признаками отравления, жившие в том же доме на Совхозной улице, что и первые потерпевшие.

Предварительно выдвинуты версии отравления химикатами после дезинфекции в магазине, где лежали арбузы, либо в связи с ремонтом. Следственный комитет, прокуратура и Роспотребнадзор проверяют обстоятельства произошедшего.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.09.21

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