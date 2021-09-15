СКР задержал главу фирмы по проверке газового оборудования по делу о взрыве в Ногинске

В Ногинске следователи задержали гендиректора компании, которая обслуживала газовое оборудование в доме, где случился взрыв. В суд уже подано ходатайство о взятии подозреваемого под стражу, рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, гендиректор подписал договор на обслуживание, но фактически никто не проверял оборудование. Поэтому приведшую к взрыву неисправность не нашли и не устранили.

«В результате произошла большая утечка бытового газа в одной квартире, а ввиду отсутствия набивки между газовой трубой и перекрытием квартир, неправильного функционирования системы вентиляции, бытовой газ сконцентрировался в другой квартире», – пояснили в ведомстве.

По уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 131 человек признан потерпевшим. Следователи уже допросили 172 свидетелей и провели обыски в газовых службах. Для установления всех обстоятельств назначено 19 экспертиз: от взрывотехнической до молекуляро-генетической.

Как сообщал «Новый День», утром 8 сентября панельной девятиэтажке в подмосковном Ногинске случился взрыв газа. Были разрушены четыре этажа в одном подъезде, семь квартир полностью уничтожены, 17 повреждены. При этом семь человек погибли, еще 22 пострадали.

Ногинск, Наталья Рязанова

Ногинск. Другие новости 15.09.21

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