Суд отказался изменить приговор актеру Ефремову

Суд отклонил кассационную жалобу актера Михаила Ефремова на приговор за смертельное ДТП. Назначенное ему наказание признано законным и останется без изменения, пишут «Известия».

Дело рассматривалось во Втором кассационном суде в Москве. В поддержку жалобы Ефремов попросил о «снисхождении и милосердии». По его словам, проблемы с алкоголем у него начались после смерти двух важных женщин в его судьбе: родной матери и «театральной», Галины Волчек. Артист заверил, что постоянно помнит о погибшем водителе и молится за упокой его души.

Потерпевшие считают приговор справедливым и обоснованным, сказал их адвокат Александр Добровинский.

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии. За добровольное возмещение ущерба родственникам погибшего наказание смягчили до 7,5 лет. В конце февраля актера этапировали в колонию в Белгородской области.

Смертельное ДТП случилось на Садовом кольце в Москве вечером 8 июня. Ефремов не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в фургон. 57-летний водитель второй машины умер в больнице.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 15.09.21

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