В Омске за наркоторговлю арестовали семью

В Омске в торговле наркотиками подозревают четырех членов одной семьи. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, организатором наркобизнеса являлся неоднократно судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 46-летний житель Омска. Установлено, что он вовлек в преступную деятельность свою 32-летнюю сожительницу, а также ее родителей 58 и 63 лет.

Всех подозреваемых задержали при силовой поддержке отряда спецназа «Гром». В ходе обысков были изъяты около 500 граммов синтетических наркотиков, упаковочный материал, телефоны, ноутбук, золотые изделия, около полумиллиона рублей и два дорогих автомобиля. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

«По сведениям полицейских, наркотические средства сбывались подельниками только проверенным покупателям, которые приходили по рекомендациям постоянных клиентов. Об этом свидетельствуют изъятые в ходе обыска списки должников, которым «товар» мог передаваться без своевременной оплаты», – сообщили в МВД.

Кроме того, у фигурантов были двое детей, которых изъяли из семьи и передали в социальное учреждение.

Омск, Зоя Осколкова

Омск. Другие новости 17.09.21

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