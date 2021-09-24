СКР ищет в соцсетях угрозы новых нападений на школы и вузы

Следственный комитет начал проверять соцсети на сообщения о подготовке новых нападений на учебные заведения. Бурная реакция общества на стрельбу в пермском вузе подтолкнула некоторых подростков к повторению действий злоумышленника, считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Резонанс после случая в Перми, сподвиг и других несовершеннолетних к желанию повторить подобные действия. Инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Председатель СКР отметил, что многие подростки встают на защиту тех, кто приходит в школы и вузы с оружием. Они не ограничиваются только постами в их поддержку, но и собирают для них деньги.

«Их считают чуть ли не жертвами обстоятельств. Такие ложные оценки молодежью происходящего тоже опасны, и с этим надо работать», – заявил глава ведомства.

Напомним, 20 сентября первокурсник Пермского университета пришел в вуз с дробовиком и устроил стрельбу. В итоге шесть человек погибли, 24 пострадали. Семь человек в тяжелом состоянии перевезли в больницы Москвы. Нападавший задержан и лишился ноги из-за ранения, полученного при задержании.

Как сообщал «Новый День», 20-летний житель Улан-Удэ на 10 лет отправился в колонию за приготовление к массовому убийству. Он планировал напасть на один из техникумов с самодельными бомбами и пневматическим пистолетом.

Москва, Сентябрь, Наталья Рязанова

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