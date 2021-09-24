Бывший замглавы ПФР отделался 4 годами колонии за крупную взятку

В Москве вынесен приговор бывшему заместителю главы Пенсионного фонда России Алексею Иванову. Суд признал высокопоставленного чиновника виновным в получении взятки на сумму почти 4,5 млн рублей и назначил ему четыре года строгого режима без штрафа, передает ТАСС со ссылкой на источник. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Второй фигурант дела – директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» Алексей Копейкин – также получил четыре года «строгача» за посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба осужденных ранее признали вину и подписали с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. Их уже этапировали в места заключения.

Иванов и Копейкин были арестованы 12 июля 2019 года. Согласно материалам следствия, с 2017 по 2019 годы Иванов получил за «совершение действий в пользу компании «Техносерв» и общее покровительство» взятку в размере не менее 4,4 млн рублей. Неустановленные лица отправляли Копейкину на счет в Промсвязьбанке по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.

Прокурор просил для Иванова семь лет лишения свободы и 140 млн рублей штрафа. Гособвинение сочло вынесенный ему приговор мягким и обжаловало в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Москва, Наталья Петрова

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