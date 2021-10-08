Заместители белгородского губернатора раздавали государственные квартиры своим детям

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от занимаемых должностей Валерия Шамаева и Наталию Зубареву. Ранее чиновники оказались в центре скандала, они передали своим детям в собственность принадлежащую региону недвижимость.

Об увольнении двух замов Гладков сообщил в своем телеграм-канале. Причины отставки вице-губернаторов не называются.

При этом несколькими днями ранее глава региона распорядился провести служебное расследование по факту выделения квартиры площадью 149 кв. м. 20-летнему сыну Зубаревой. Недвижимость предоставил в собственность год назад департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области, который возглавлял вице-губернатор Шамаев.

Кроме того, затем стало известно, что в 2013 году дочь Шамаева получила в собственность муниципальную квартиру площадью 130 кв. м. Еще одна квартира была передана в собственность дочери секретаря Совета Безопасности региона Олега Мантулина, передает «Интерфакс».

Ранее своей должности лишился начальник департамента экономического развития региона Олег Абрамов. Гладков уволил его в связи с утратой доверия. Чиновника уличили в нарушениях антикоррупционного законодательства.

Белгород, Зоя Осколкова

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