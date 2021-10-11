российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 11 октября 2021, 12:18 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Канат оказался длиннее вышки: женщина прыгнула с «тарзанки» и разбилась

Фото: Pixabay

В Казахстане проводят проверку по факту смерти женщины на аттракционе «тарзанка». По неизвестной причине длина каната оказалась больше высоты строения.

Трагедия произошла накануне. В соцсетях появилось видео, где 32-летняя женщина прыгает с крыши девятиэтажного здания и разбивается о бетонную конструкцию на земле.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Была проведена экстренная операция. Хирурги выполнили трепанацию черепа и удалили гематому. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Полицейские проверяют организатора аттракциона.

Казахстан, Зоя Осколкова

Казахстан. Другие новости 11.10.21

Дело многодетного отца, поджегшего жену и тещу, ушло в суд. / Полицейский, которого позвали убрать бомжа, сам помочился в подъезде. / В Оренбуржье число жертв суррогатного алкоголя выросло до 34 человек. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Казахстан

В некоторых школах Казахстана девочкам запретили носить брюки

В Казахстане мужчина открыл огонь по полицейским и приставам

До 16 увеличилось число жертв взрывов боеприпасов в Казахстане

До девяти выросло число погибших при взрывах в Казахстане

Взрывы в Казахстане: растет число жертв, министр обороны анонсировал свою отставку

Четыре человека погибли, 90 пострадали при взрывах на складе в Казахстане

Казахстан вышел на третье место в мире по добыче криптовалюты

США просят три страны принять беженцев из Афганистана

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Казахстан,