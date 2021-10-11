Канат оказался длиннее вышки: женщина прыгнула с «тарзанки» и разбилась

В Казахстане проводят проверку по факту смерти женщины на аттракционе «тарзанка». По неизвестной причине длина каната оказалась больше высоты строения.

Трагедия произошла накануне. В соцсетях появилось видео, где 32-летняя женщина прыгает с крыши девятиэтажного здания и разбивается о бетонную конструкцию на земле.

Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Была проведена экстренная операция. Хирурги выполнили трепанацию черепа и удалили гематому. Несмотря на усилия врачей, женщина скончалась.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека». Полицейские проверяют организатора аттракциона.

Казахстан, Зоя Осколкова

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