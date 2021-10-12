В лесу под Ярославлем обнаружили «наркозавод»

В Ярославской области обнаружили «наркозавод» в замаскированной лесной постройке. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Сотрудниками наркоконтроля УМВД России по Ярославской области совместно с сотрудниками ГУНК МВД России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Переславском районе пресечена деятельность подпольной лаборатории, оборудование которой позволяло изготавливать запрещённые вещества в больших объемах», – говорится в сообщении.

В результате были арестованы двое мужчин, а также изъята крупная партия уже изготовленных наркотиков, которые хранились в пластиковых ведрах. Экспертиза установила, что речь идет о запрещенном веществе мефедрон общей массой более 35 кг.

По данным правоохранителей, в лаборатории ежемесячно могло изготавливаться до 100 кг наркотических веществ.

Ярославль, Зоя Осколкова

Ярославль. Другие новости 12.10.21

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