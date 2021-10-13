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Среда, 13 октября 2021, 17:22 мск

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Под Владимиром обнаружили подпольный алкозавод с тоннами фальсификата

Фото: МВД РФ

Во Владимирской области выявили подпольный цех по производству алкогольной продукции. Изъято несколько тонн нелегальных спиртных напитков.

Предприятие располагалось на территории бывшей автобазы в Петушинском районе. Правоохранители обнаружили полуавтоматическую производственную линию, пустую стеклянную тару, упаковочный материал, а также более 23 тысяч готовых к реализации бутылок с алкоголем и спиртосодержащую жидкость объемом свыше 17 тысяч литров.

«Выявлены факты незаконного производства и оборота алкогольной продукции... следователем СО ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации)», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, фальсифицированная продукция сбывалась в Москве и Подмосковье. В настоящее время правоохранители устанавливают организаторов незаконного производства.

Владимир, Зоя Осколкова

Владимир. Другие новости 13.10.21

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