В Мурманской области уничтожили готовившего теракты боевика ИГ*

В городе Кандалакше Мурманской области уничтожен сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*, который планировал теракты на военных объектах. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы безопасности (ФСБ).

По данным спецслужбы, преступником оказался местный житель. Он планировал по указанию зарубежных эмиссаров ИГ* совершение террористических атак на военных объектах региона.

Сотрудники ФСБ попытались задержать злоумышленника, когда он вытаскивал из тайника на окраине Кандалакши самодельное взрывное устройство. Преступник оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.

В доме боевика и на месте спецоперации силовики нашли готовое к применению самодельную бомбу и компоненты для ее изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра и средства конспиративной связи, в которых была обнаружена информацию о планируемых терактах.

* «Исламское государство» (ИГ) – организация признана террористической и запрещена в России

Мурманск, Наталья Петрова

Мурманск. Другие новости 28.10.21

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