В Турции разбился автобус с российскими туристами

Девять российских туристов пострадали в ДТП в турецкой Анталье, сообщает генконсульство России в Анталье. Все они были госпитализированы. По последним данным, в медучреждении остаются четверо пострадавших, остальных выписали.

Авария произошла в воскресенье в 7.30 в городе Серик. В ДТП попал автобус, перевозивший в аэропорт группу из 12 российских туристов. По данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию, выскочил на встречку и перевернулся.

Все пострадавшие россияне с травмами различной тяжести доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Состояние трех человек, включая двух детей, врачи оценивают как средней тяжести.

По состоянию на 18:00, пять пострадавших выписаны, четверо остаются под наблюдением медиков, уточили «Интерфаксу» в дипмиссии.

Водитель автобуса задержан до выяснения обстоятельств ДТП.

Как отмечается в сообщении генконсульства РФ, дипломаты находятся в контакте с управлением безопасности, представителями медучреждений, туроператора и страховой компании. Сотрудник генконсульства посетил место аварии и больницы для выяснения ситуации и состояния пострадавших.

Анталья, Наталья Петрова

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