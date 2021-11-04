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Четверг, 4 ноября 2021, 14:24 мск

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Житель Перми убил жену и внука и покончил с собой

В Перми обнаружили тела пенсионеров 75 и 65 лет, а также 17-летнего подростка. Выяснилось, что глава семьи убил супругу и внука, а затем совершил суицид. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трупы обнаружила дочь пожилой пары, проживающей в Кировском районе города. На телах были травмы криминального характера.

«В ходе проведения следственных действий установлено, что преступление совершил проживающий в этой же квартире 75-летний глава семьи, который после совершения преступления свел счеты с жизнью», – отметили в Следственном комитете.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, назначили экспертизы.

Пермь, Зоя Осколкова

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Метки / Убийства

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