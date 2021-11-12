В колонии под Саратовом один заключенный убил другого

В исправительной колонии в Саратовской области произошел конфликт между заключенными. В результате один из них зарезал оппонента. Возбуждены два уголовных дела.

Как сообщили в региональном управлении СК РФ, убийство произошло около семи утра в ИК-7. 44-летний заключенный в ходе конфликта с 41-летним осужденным нанес ему удар ножом в область плеча. «От полученного ранения потерпевший скончался на месте», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Убийство» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

«Производятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. Изымается необходимая документация. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы», – добавили в СКР.

Саратов, Зоя Осколкова

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