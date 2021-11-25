В Кирове судимый за убийство два месяца хранил тело задушенной девушки

Житель Кирова, ранее судимый за убийство, вновь лишил человека жизни. Труп он завернул в ковер и два месяца хранил на балконе. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Тело 19-летней девушки обнаружили на общем балконе лестничного марша одного из многоквартирных домов. Труп был завернут в ковер и пакеты. По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

Следователи установили причастность к преступлению 35-летнего знакомого жертвы, который ранее был судим за убийство. По версии следствия, пара распивала спиртные напитки, во время застолья произошла ссора, мужчина задушил девушку, а тело замотал в ковер.

Труп он некоторое время хранил в кладовке, а затем перенес его на общий балкон. Во время допроса убийца признался в содеянном.

Киров, Зоя Осколкова

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