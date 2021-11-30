Генералов Росгвардии уличили в махинациях на почти 200 млн рублей

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление Следственного комитета России материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Поводом для проверки послужили материалы, собранные сотрудниками службы собственной безопасности Росгвардии. Она проводилась по личному указанию директора службы Виктора Золотова в связи с внедрением во внутренних войсках МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость». Затраты на эту систему, которая должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства, составили 192 млн рублей, однако она так и не заработала.

Госконтракты на создание системы подписали главный центр автоматизированной системы управления внутренних войск (ГЦ АСУ ВВ) МВД и Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере имени В.В. Соломатина. Система должна была заработать к 2016 году, но к тому времени внутренние войска МВД прекратили свое существование, а на их основе была создана Росгвардия.

По итогам проверки оказалось, что информационная система «Недвижимость» существовала только на бумаге, при этом все выделенные на ее создание из бюджета 192 млн рублей были полностью освоены. Согласно предварительным подсчетам ревизоров, завышение цены произведенных работ на так и не заработавшую систему составило порядка 90 млн рублей.

По сведениям издания, в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) заподозрили несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова, которого позднее повысили до замруководителя главного управления связи Росгвардии, а также трех офицеров в звании полковника.

Позже было установлено, что в 2017 году несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй ИС «Недвижимость». Это дало толчок дальнейшим служебным и прокурорской проверкам. Претензии о возможном злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), появились к экс-начальнику главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанту Алексею Белякову, его заместителю генерал-майору Александру Выродову и главе департамента строительства подразделения, генерал-лейтенанту Валерию Дугинову. Теперь военные следователи будут решать вопрос о привлечении генералов к уголовной ответственности.

Москва, Наталья Петрова

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