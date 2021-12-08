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Среда, 8 декабря 2021, 12:03 мск

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Обыски прошли в одном из ОВД Москвы: полицейского подозревают в получении взятки

В здании ОВД по району Гольяново на востоке Москвы в ночь на среду прошли оперативно-следственные действия. По данным столичного главка полиции, один из сотрудников отдела подозревается во взяточничестве.

В ведомстве уточнили, что в службу собственной безопасности ГУ МВД по Москве обратился мужчина. Он рассказал, что один гражданин предложил ему за денежное вознаграждение помочь избежать уголовной ответственности благодаря своим связям в правоохранительных органах. В ходе спецоперации гражданин был задержан при передаче ему денег. На причастность к этому преступлению проверяется один из сотрудников ОМВД России по району Гольяново, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

В ходе спецоперации в ОВД «Гольяново» был задержан начальник уголовного розыска, уточняет телеграм-канал Baza. Его подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей за невозбуждение уголовного дела по статье «Подделка документов». Официального подтверждения этой информации пока нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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