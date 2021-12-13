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Понедельник, 13 декабря 2021, 12:02 мск

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В Забайкалье три человек насмерть отравились неизвестной жидкостью

Трое жителей Забайкалья умерли, выпив спиртосодержащую жидкость. Региональное управление СКР проводит проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В поселке Атамановка скончались трое мужчин. По данным следователей, что 9 декабря работники одного из предприятий после рабочего времени собрались и выпили неустановленную спиртосодержащую жидкость.

«На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины возраста 33 лет. Что касается третьего пострадавшего, молодого человека 25 лет, он скончался еще через день», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняются, что стало причиной смерти. Назначены экспертизы, опрошены руководство предприятия и сотрудники. Предполагается, что погибшие могли употребить спиртосодержащую жидкость, которая используется в технических целях.

Чита, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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