В Забайкалье три человек насмерть отравились неизвестной жидкостью

Трое жителей Забайкалья умерли, выпив спиртосодержащую жидкость. Региональное управление СКР проводит проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В поселке Атамановка скончались трое мужчин. По данным следователей, что 9 декабря работники одного из предприятий после рабочего времени собрались и выпили неустановленную спиртосодержащую жидкость.

«На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины возраста 33 лет. Что касается третьего пострадавшего, молодого человека 25 лет, он скончался еще через день», – говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняются, что стало причиной смерти. Назначены экспертизы, опрошены руководство предприятия и сотрудники. Предполагается, что погибшие могли употребить спиртосодержащую жидкость, которая используется в технических целях.

Чита, Зоя Осколкова

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