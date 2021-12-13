Наркоман сорвался с обрыва и разбился насмерть в поисках «закладки»

Житель Красноярска разбился, когда искал «закладку» на склоне обрыва. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, 21-летний мужчина пил алкоголь с приятелями, а затем заказал через интернет наркотик. Дилеры указали место тайника на улице Академгородок, где спрятали запрещенное вещество.

Мужчина в поисках наркотика сорвался с обрыва недалеко от берега Енисея. При падении он получил смертельную травму.

В СКР по краю и Республике Хакасия сообщили, что начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Красноярск, Зоя Осколкова

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