СКР отправит устроившего взрыв в монастыре к психиатру на экспертизу

Следователи отправят на психолого-психиатрическую экспертизу юношу, устроившего взрыв в серпуховском монастыре. По предварительной версии, он хотел расстаться с жизнью опасным для общества способом, сообщила старший помощник главы подмосковного управления Следственного комитета Ольга Врадий.

«Назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза», – цитирует Врадий РИА «Новости».

По данным Минздрава Московской области, подозреваемый и семь пострадавших находятся под постоянным наблюдением врачей. Подозреваемому взрывом оторвало ногу, он в тяжелом состоянии. Пострадавшие также остаются в стационаре.

«В больницах находятся восемь человек. Шесть человек в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести. Подозреваемый – в тяжелом», – рассказал представитель регионального Минздрава.

Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре и центральном аппарате Следственного комитета. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Москва, Наталья Рязанова

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